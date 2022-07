La presidente della BCE nel mirino degli hacker: si sono finti Angela Merkel su Whatsapp

L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e l’attuale presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, sono state indirettamente ed involontariamente al centro di una vicenda che ha subito fatto il giro del web.

A quanto pare, infatti, un gruppo di hacker avrebbe tentato di ingannare la numero uno della BCE cercando di farle aprire tramite Whatsapp un link malevolo, inviato attraverso l’account della Merkel. L’attacco fortunatamente è stato sventato in quanto è stata la banchiera a fiutare il trucchetto e dopo aver ricevuto il messaggio ha prontamente chiamato la Merkel che, dal suo canto, non era ovviamente a conoscenza di quanto avvenuto, il che ha impedito alla collega di aprire il link. Immediatamente si è attivato l’ufficio per la cybersicurezza della Banca Centrale Europea, che ha innalzato l’allerta.

Al momento non è nota la matrice di questo attacco, ma a quanto pare l’episodio sarebbe avvenuto nei primi giorni di Luglio. Proprio in quel periodo l’Agenzia di Intelligence Nazionale Tedesca ha avvertito i legislatori che era in atto uno schema di questo tipo, al fine di metterli in guardia da possibili messaggi malevoli e che potrebbero ingannarli.

Il periodo non è particolarmente dei migliori dal fronte della sicurezza: a fine maggio abbiamo riportato la notizia riguardante la controffensiva lanciata da Killnet contro le istituzioni italiane.