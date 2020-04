Il presidente dell'Inps alla Camera: 'sito web ancora vittima di attacchi hacker'

Si continua a parlare dei problemi al sito web dell'INPS, ad un mese esatto dalla data x in cui sono state aperte le richieste per il bonus del Governo. Il presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, in audizione alla Camera ha confermato che il portale è stato vittima di un attacco hacker.

"L'Inps ha continuato a ricevere attacchi hacker dal 21 marzo ad oggi. Il 1 aprile gli assalti sono stati molto molto consistenti” ha affermato Tridico, il quale ha aggiunto che il 3 Aprile è stata presentata la denuncia alla Procura.

“Abbiamo fatto denuncia alla Polizia postale, al dipartimento di Sicurezza che è venuto a visionare se ci fossero problemi di sicurezza pubblica. Non dico che gli attacchi hanno causato il data breach del primo aprile, ma che abbiamo lavorato in questo contesto, dovendo dedicare risorse informatiche anche a questo” ha continuato il dirigente, il quale ha voluto precisare che in pochi giorni l'INPS si è trovata costretta a gestire "una mole di provvedimenti che di solito si gestiscono in 2-3 mesi e messo in piedi decine di circolari e messaggi, una numerosità che normalmente si gestisce in 5-7 anni e con il 95% dei dipendenti in smart working".

Non mancano le stoccate ai politici. Nello specifico, Tridico ha osservato che nel 2019 le spese d'informatica dell'Inps ammontavano a soli 305 milioni di Euro su un valore di produzione pari a 339 miliardi, mentre per l'Inail ammontavano a 210 milioni per un valore di produzione di 9,7 miliardi.

Anche Anonymous ha duramente criticato l'INPS per i disservizi occorsi ai vari utenti.