Il Presidente di Israele ha letto un discorso scritto in parte da ChatGPT

Qualche giorno fa abbiamo parlato di come ChatGPT sia entrata nel Congresso degli USA, facendo di fatto il suo debutto nel mondo della politica. La notizia che arriva dal Jerusalem Post va ben oltre.

Il presidente di Israele Isaac Herzog, infatti, è diventato il primo leader mondiale ad utilizzare pubblicamente l’intelligenza artificiale di OpenAI, dopo che mercoledì scorso ha pronunciato un discorso in parte scritto dal chatbot.

Herzog ha inviato un videomessaggio al Cybertech Gloal di Tel Aviv, una conferenza dedicata alla sicurezza informatica, che è stato letto di fronte ad un pubblico di 20mila persone. Il presidente ha rivelato successivamente che la parte iniziale del discorso è stata scritta da ChatGPT, salvo poi concludere che l’intelligenza artificiale non sostituirà gli esseri umani.

"Sono davvero orgoglioso di essere il presidente di un paese che ospita un'industria hi-tech così vivace e innovativa” è la parte scritta da ChatGPT, poi seguita da un discorso del presidente che ha parlato del comparto tech della nazione.

Herzog si è anche affidato al chatbot per la parte conclusiva: “non dimentichiamo che la nostra umanità è ciò che ci rende veramente speciali. Non sono le macchine che daranno forma al nostro destino, ma piuttosto i nostri cuori, le nostre menti e la nostra determinazione a creare un domani più luminoso per tutta l’umanità”.

L’ufficio presidenziale, parlando con Sky News ha affermato che l’ultima parte del discorso è stata generata partendo dal prompt “scrivi una citazione ispiratrice sul ruolo dell’umanità in un mondo di tecnologia sovrumana”.