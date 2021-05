Il presidente di Microsoft avverte: 'nel 2024 1984 di George Orwell potrebbe avversarsi'

1984 è un famosissimo romanzo distopico di George Orwell in cui - in poche parole - la vita di ogni singolo cittadino è costantemente monitorata e controllata per non commettere alcun tipo di crimine o offesa al regime dittatoriale. Cosa c'entra tutto questo con una dichiarazione di Brad Smith, il presidente di Microsoft?

Secondo Smith - in un'intervista per una serie di documentari investigativi della BBC - la distopia dello stato di sorveglianza che possiamo osservare in 1984 potrebbe "avverarsi nel 2024" se i governi non fanno abbastanza per proteggere il pubblico dall'intelligenza artificiale. "Se non emaniamo delle leggi che proteggeranno il pubblico in futuro, troveremo la tecnologia che corre avanti e sarà molto difficile recuperare il ritardo".

L'intelligenza artificiale ha preoccupato molte delle menti più grandi del nostro pianeta. Nel 2017, l'astrofisico Stephen Hawking enunciò la sua paura che "l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno sostituire del tutto gli umani". Perfino Elon Musk è preoccupato sulle possibili ripercussioni dell'intelligenza artificiale.

Riguardo all'intervista di Smith, il presidente di Microsoft ha continuato dicendo: "sapete che la storia riguardava un governo che poteva vedere tutto ciò che tutti facevano e ascoltare tutto ciò che tutti dicevano in ogni momento. Beh, questo non è avvenuto nel 1984, ma se non stiamo attenti potrebbe accadere nel 2024".

L'inizio di quanto predetto nel romanzo di Orwell potrebbe avvenire in Cina. L'anno scorso, la società tecnologica cinese Terminus ha annunciato dei piani per un progetto di città intelligente con al comando l'intelligenza artificiale. Secondo una ricerca di Comparitech, inoltre, il 54% delle 770 milioni di telecamere a circuito chiuso del mondo è installato in Cina.

Insomma, sicuramente qualcosa che i governi del mondo e gli scienziati dovranno prendere davvero seriamente. Questa non è la prima volta che si tende ad ignorare gli avvertimenti della scienza... e sappiamo tutti come potrebbe andare a finire.