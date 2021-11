Il presidente di Microsoft frena l'entusiasmo sul Metaverso: 'non è una nuova dimensione'

Dopo i commenti dell'ex CEO di Google sul Metaverso, sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente di Microsoft Brad Smith, il quale ha discusso del progetto annunciato da Facebook la scorsa settimana. Il dirigente ha messo in guardia gli utenti e li ha avvertiti sull'esperienza.

In un'intervista concessa a Reuters, Smith ha voluto sottolineare l'importanza della privacy e la sicurezza che deve essere garantita all'interno del Metaverso.

"Penso che il Metaverso sarà molto grande, e piuttosto importante" ha esordito Smith, il quale ha però evidenziato che "dobbiamo assicurarci che protegga la privacy, la sicurezza digitale e che protegga dalla disinformazione e la manipolazione. C'è molto da ripulire".

Nel corso della stessa intervista, Smith ha anche messo in guardia le persone dai facili entusiasmi: "stiamo tutti parlando del Metaverso come se stessimo entrando in una nuova dimensione, ma non è così. non è come morire ed andare in paradiso. Vivremo tutti nel mondo reale, con altre persone".

Smith ha anche notato che Meta non sarà l'unica azienda a creare un Metaverso, ma anche altre punteranno su di esso.

Nella giornata di ieri è emerso anche il progetto di Tinder sul Metaverso, ma si è parlato anche della possibile vendita da parte di Nike delle proprie sneakers e prodotti d'abbigliamento.