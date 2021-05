Il presidente di Microsoft: 'il 1984 di Orwell potrebbe diventare realtà nel 2024'

Parlando con Panorama della BBC, il presidente di Microsoft Brad Smith ha affermato che "sarà difficile mettersi al passo" con la tecnologia, visto il passo con cui si evolve. Nel corso del programma infatti si è parlato del crescente utilizzo dell'IA da parte della Cina per monitorare i propri cittadini, e Smith ha messo in guardia l'umanità.

Il dirigente del colosso di Redmond infatti ha affermato che "se non emaniamo leggi che proteggano il pubblico in futuro, ci troveremo di fronte ad una tecnologia che corre più di noi e verso cui sarà difficile recuperare il ritardo".

Smith ha anche affermato che "ricordo costantemente le lezioni di George Orwell nel suo libro 1984, in cui un Governo poteva vedere tutto ciò che facevano i cittadini e sentire tutto ciò che dicevano. Beh, questo non è avvenuto nel 1984, ma se non stiamo attenti potrebbe accadere nel 2024".

L'allarme è risuonato forte quindi, e non si tratta della prima volta che viene avanzata tale profezia. Più volte in passato Elon Musk ha messo in guardia tutti dall'eccessivo utilizzo dell'intelligenza artificiale, in quanto anche secondo lui potrebbe sovrastare gli umani, e proprio per questo motivo ha messo su il progetto Neuralink attraverso cui mira a collegare il cervello umano. Anche di recente Musk ha espresso le proprie perplessità sulla pericolosità dell'IA.