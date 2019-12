Il Presidente Putin usa ancora Windows XP a casa ed al Cremlino: la scoperta da una foto

Un popolare sito web di notizie russo ha pubblicato una curiosa notizia secondo cui il Presidente Vladimir Putin, il secondo uomo più potente al mondo secondo Forbes, utilizzerebbe un PC con a bordo Windows XP, l'ormai obsoleto sistema operativo di Microsoft che espone i computer ad ingenti rischi per la sicurezza.

Secondo quanto riferito, Putin userebbe lo stesso sistema operativo sia al lavoro che a casa. L'indiscrezione è emersa dopo alcune analisi effettuate su alcune fotografie di Putin, pubblicate dall'ufficio stampa del Cremlino. Open Media è giunta alla conclusione che il politico russo "utilizza davvero una versione obsoleta del sistema operativo di Microsoft". L'analisi delle foto è stata effettuata dal Mikhail Klimaryov, capo della società di protezione per internet della Russia, il quale ha confermato che sul PC era installato Windows XP.

Philip Ingram, ex colonnello dell'intelligence militare britannica ed ora giornalista specializzato su intelligence e sicurezza, ha posto l'accento su una questione: la stampa governativa russa e le agenzie ufficiali sono molto attente alle immagini che diffondono al mondo dei propri politici, soprattutto se si tratta del Presidente. Ecco perchè il motivo per cui il Cremlino abbia voluto sottolineare, seppur indirettamente, che Putin utilizza una versione dell'OS di Microsoft non supportata da quasi sei anni è un vero e proprio mistero.

Ian Thortnthon-Trump, esperto d'intelligence e membro di ComptTIA, si è detto scioccato in quanto mai avrebbe immaginato che Putin potesse utilizzare un sistema operativo diverso da Linux. "I russi nutrono una diffidenza nei confronti di Microsoft, poichè la vedono come un'estensione dell'intelligence americana".

Lo stesso Thornthon sottolinea che "i russi non hanno i loro PC sempre connessi ad internet. Quindi anche se usano un sistema senza patch, in caso d'intercettazione i rischi sarebbero comunque bassi". Inoltre, viene anche posto l'accento sul fatto che milioni di PC in ambienti industriali sono ancora basati su Windows XP e non sono stati aggiornati.

Ma l'uso da parte di Putin è comunque indecifrabile.