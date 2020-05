Il presidente Trump ha proposto di estrarre uranio vicino al Grand Canyon

Per "rilanciare e rafforzare l'industria mineraria dell'uranio", così da potenziare l'energia nucleare, l'amministrazione Trump ha pubblicato un nuovo piano: estrarre uranio vicino al Grand Canyon.

Poiché la precedente estrazione di uranio nell'area ha rilasciato sostanze chimiche tossiche nell'aria e nell'acqua, un divieto del 2012 protegge il parco dall'espansione del settore. Nella loro nota, il gruppo di lavoro sul combustibile nucleare dell'amministrazione Trump ha proposto di aprire circa 6.000 metri quadrati della regione all'industria, nonostante i rischi per le comunità indigene e rurali e la fauna selvatica.

La polvere radioattiva dell'uranio può essere espulsa nell'aria e sostanze chimiche tossiche possono contaminare l'acqua e il suolo vicini. L'amministrazione Trump propone inoltre di creare una nuova riserva federale di uranio e di stanziare 150 milioni di dollari all'anno per riempire quella riserva, nel tentativo di ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dai produttori stranieri di uranio per l'energia nucleare.

Tuttavia, i piani per riaprire il Grand Canyon non sono necessari: gli Stati Uniti hanno già consistenti scorte di uranio. "Gran parte della fornitura degli Stati Uniti proviene da paesi che sono forti alleati degli Stati Uniti, come il Canada e l'Australia", ha affermato il Consiglio di difesa delle risorse naturali. "Inoltre, la International Atomic Energy Association ha aperto alcuni anni fa una 'banca dell'uranio globale' per garantire una fornitura stabile di uranio a basso arricchimento. Non è necessario duplicare tale sforzo".

Ovviamente la risposta dei gruppi ambientalisti si è già fatta sentire. "Faremo tutto il possibile per impedire che queste proposte disastrose decollino", ha dichiarato Taylor McKinnon, un attivista del Center for Biological Diversity.