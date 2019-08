Le presidenziali del 2020 saranno il bersaglio dei prossimi attacchi ransomware?

Prima è stato il turno delle grandi metropoli, con la città di Baltimora sotto assedio per settimane. Adesso invece tocca al Texas, con i sistemi di diverse agenzie statali completamente sequestrati dall'ennesimo attacco ransomware. Il prossimo bersaglio dell'estorsione degli hacker con ogni probabilità potrebbero essere le elezioni del 2020.

Le liste elettorali, i database utilizzati dalle macchine per il voto —negli USA si vota prevalentemente usando voting machine, il che è un problema— e gli stessi archivi con i risultati delle elezioni o delle primarie dei principali partiti. Immaginate che tutte queste informazioni vengano sequestrate dagli hacker grazie ai ransomware.

Gli equilibri democratici di un'intera nazione sarebbero in ostaggio della criminalità, come lo sono stati i servizi pubblici di Baltimora e del Texas. Sarebbe il più grande attacco alla democrazia occidentale della storia.

È questo che temono i funzionari del Governo federale americano, che in tutta fretta stanno allestendo un piano per mettere in sicurezza i sistemi elettorali di tutti e 50 gli Stati che compongono gli USA.

"Gli eventi recenti hanno mostrato come i Governi degli Stati e delle province, così come gli enti a loro sostegno, sono diventati facili bersagli per gli attacchi ransomware", ha spiegato Christopher Krebs, direttore del CISA — il reparto di cybersecurity del Homeland Security statunitense.

"È imperativo che gli Stati e le municipalità limitino l'esposizione delle informazioni sui sistemi elettorali, così come sui processi amministrativi, e mettano in sicurezza i siti e i database che potrebbero essere colpiti", si legge invece in un comunicato dell'FBI.

Ma se succedesse? Se i sistemi elettorali di una contea o di uno Stato venissero sequestrati dagli hacker? L'FBI non dà nessuna raccomandazione, non specifica se è meglio che il riscatto venga pagato o meno dai governi locali. "Il nostro ragionamento è che non vogliamo che gli Stati si trovino in quella situazione", ha detto un dirigente della Homeland Security. "Ci stiamo concentrando sulle misure per impedire che una cosa del genere possa succedere".