Hai la pressione alta? Ecco perché il sunomono potrebbe aiutarti

Un team di ricercatori dell'Università Metropolitana di Osaka, ha avviato uno studio sugli effetti benefici del sunomono in uomini di quarant'anni. I risultati sono sorprendenti.

Il sunomono è una tipica pietanza giapponese, una sorta di zuppa che si prepara con cetrioli e alghe marine immerse nell'aceto di riso. È proprio quest'ultimo alimento che rappresenta l'ingrediente principale del piatto così diffuso in Giappone (paese che in questi giorni sta vivendo una terribile ondata di caldo).

Lo studio è stato condotto su 1498 uomini e donne di età superiore ai 40 anni ai quali è stata testata la pressione sanguigna per rilevare se vi fossero corrispondenze con la loro dieta. Dai risultati è emerso che gli uomini che mangiavano regolarmente il sunomono presentavano una pressione sanguigna più bassa.

L'effetto benefico della pietanza deriverebbe proprio dalla presenza e dagli effetti dell'aceto. Già ulteriori studi hanno mostrato in precedenza gli effetti di abbassamento di pressione in soggetti che consumano al giorno 30 millilitri di aceto. Tuttavia, appare difficile analizzare come l'aceto conduca a questi risultati, anche perché si tratta di un alimento che solitamente viene utilizzato come condimento e non da solo.

Quello che gli studiosi vogliono sottolineare è che, malgrado ancora non siano stati rilevati i perché di tanti dubbi, mangiare occasionalmente sunomono potrebbe fare la differenza per chi presenta una pressione elevata, riducendola notevolmente.

