Quanto è prestante il chip M3 Pro di Apple? Ecco i benchmark preliminari

A poco meno di una settimana dalla presentazione dei MacBook Pro M3, è ancora presto per avere un quadro sulla reale potenza dei nuovi processori svelati da Apple. Tuttavia, è possibile affidarsi comunque ai benchmark per capire come se la cava.

Ad esempio, in alcuni benchmark preliminari l’M3 Pro sul MacBook Pro da 14 pollici ha ottenuto un punteggio single-core di 3.035 ed un punteggio multi-core di 15.173: tali dati mostrano che l’M3 Pro è fino al 14% più veloce dell’M2 Pro in single-core ed il 6% pi veloce in multi-core, ovvero per le attività ed i flussi di lavoro più impegnativi.

Discorso diverso per l’M3 Max, che nei punteggi emersi su Geekbench ha mostrato un miglioramento fino al 45% rispetto all’M2 Max, che mentre l’M3 standard è risultato essere fino al 20% più veloce dell’M2 tradizionale.

Alla luce di tali dati, che comunque sono preliminari, è quindi possibile giungere alla conclusione che l’M3 Pro è il chip che ha registrato i minori miglioramenti della serie. Ovviamente bisognerà vedere le prestazioni "reali", nell'utilizzo quotidiano, e sicuramente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane quando inizieranno le consegne agli utenti. Vi terremo aggiornati appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.

Nel frattempo, è emerso che i Mac ora sapranno anche se è entrata acqua nella porta di ricarica.