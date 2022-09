Prestazioni e affidabilità tra i banchi: ROG e Nitro 5 con grafica RTX da Unieuro

Nel contesto della campagna "Back to School" abbiamo passato in rassegna alcuni dei prodotti più interessanti, tra cui il flagship MSI Vector GP66 con RTX 3080 da Unieuro. Se siete alla ricerca di un notebook sotto i 1.500 euro, però, siete nel posto giusto.

Nella stessa selezione, pensata per gli studenti in procinto di tornare tra i banchi di scuola o all'università, ci sono prodotti davvero per tutte le tasche e per tutte le esigenze.

Sempre da Unieuro, per esempio, potrete trovare l'Asus ROG Strix G15 con processore AMD Ryzen 7 4800H con grafica integrata, in tandem con una GPU discreta NVIDIA GeForce RTX 3060. La memoria a bordo è pari a 16 GB di RAM DDR4 per 512 GB di archiviazione su SSD.

Una configurazione di buon livello, ulteriormente avvalorata da un comparto audio Dolby Atmos e connettività completa di WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Il prezzo, che normalmente dovrebbe essere di 1.599 euro, è attualmente ridotto del 12% e pari a 1.399 euro. Potete trovarlo direttamente sullo shop online Unieuro.

Sempre nella stessa fascia ma a un costo leggermente più contenuto troviamo l'altrettanto ottimo Acer Nitro 5 con CPU Intel Core i7-11800H a 10 nanometri con 8 Core e 16 Thread. Al suo fianco, la RTX 3050 Ti, 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione su SSD. Si tratta di un prodotto bilanciato, adeguato per ogni tipo di scenario d'utilizzo, dal gioco allo studio. Tra le sue particolarità, connettività wireless con scheda di rete Intel Killer WiFi 6E e un display IPS da 15,6 pollici con refresh rate fino a 144 Hz. Il suo prezzo, solitamente pari a 1.499 euro, è ora scontato a 1.316 euro per un risparmio pari al 12%. Anche lui ha una pagina dedicata sullo store Unieuro.



Insomma, pienamente al di sotto del 1.500 euro, questi due laptop possono venire incontro alle esigenze più disparate, sia sotto il profilo delle dimensioni, dove il Nitro convince per la sua compattezza, che delle performance, con il ROG Strix G15 che consente di ottenere qualcosa in più da una grafica di ottimo livello. In entrambi casi, poi, lo schermo a elevata frequenza di aggiornamento consente di beneficiare delle tecnologie NVIDIA per il gaming competitivo, di cui vi abbiamo parlato nel nostro approfondimento su NVIDIA Reflex. Pronti per gli esami e le bossfight?