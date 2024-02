Presto 100 satelliti Starlink prenderanno fuoco per distruggersi

La compagnia di Elon Musk ha annunciato il progetto di ritirare dallo spazio circa cento dei suoi primi satelliti Starlink, guidandoli verso una conclusione ardente. Questa manovra, descritta come una "deorbitazione controllata proattiva".

L'iniziativa si inserisce in un contesto di responsabilità e impegno verso la sicurezza e la sostenibilità dello spazio, con l'obiettivo di proteggere sia gli astronauti e i satelliti in orbita sia la popolazione terrestre. La decisione di SpaceX nasce dalla scoperta di un problema comune in questa particolare flotta di satelliti, un difetto che potrebbe aumentare il rischio di guasti futuri.

Sebbene i dettagli specifici del problema non siano stati divulgati, è noto che diciassette di questi satelliti hanno perso la capacità di manovra e stanno già decadendo passivamente. La scelta di procedere con la deorbitazione appare quindi come la conclusione logica di questa situazione (altri 100 sono andati KO causa glitch).

Durante l'operazione, SpaceX monitorerà attentamente i satelliti per evitare interferenze con altri oggetti in orbita bassa terrestre, condividendo informazioni cruciali con altre compagnie spaziali per prevenire potenziali incidenti.

Questo passo, sebbene rappresenti solo una frazione della flotta quasi seimila satelliti di SpaceX, solleva interrogativi sulla durabilità e l'impatto ambientale delle tecnologie spaziali in rapida evoluzione. La frequenza con cui i satelliti Starlink devono essere spostati per evitare collisioni, oltre 24.000 volte in soli sei mesi, evidenzia la crescente congestione dell'orbita terrestre bassa e pone in rilievo la sfida di mantenere lo spazio accessibile e sicuro per le future generazioni.

Piccola curiosità: sapete che Starlink dopo 4 anni non è più in perdita?