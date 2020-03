Presto su Amazon Prime Video sarà possibile creare profili utente

A quanto pare, Amazon Prime Video è pronta a seguire la falsariga di Netflix anche a livello di gestione degli account. Secondo quanto riferito dagli sviluppatori di XDA, presto sarà possibile creare dei profili utente singoli per ogni componente della famiglia o per ogni persona con cui si condivide l'account.

Si tratta di un passo in avanti significativo, in quanto in questo modo sarà possibile ottenere suggerimenti univoci sui contenuti da guardare per ogni profilo, ma anche creare watchlist singole in base ai propri gusti.

La funzione sarebbe già in fase di rollout per una breve cerchia di iscritti, e secondo quanto trapelato sarà possibile aggiungere fino a sei profili, di cui uno con i permessi di amministratore che potrà crearne altri o rimuoverli.

Ognuno di questi potrà personalizzare la propria immagine del profilo, il nome e l'età. In questo modo sarà anche più facile gestire le restrizioni ed i controlli parentali per coloro che hanno meno di 12 anni.

Al momento non è stata diffusa alcuna indicazione in merito alla possibile data di alncio, ma la notizia sarà senza dubbio accolta favorevolmente da coloro che nelle passate settimane avevano richiesto a gran voce una funzione di questo tipo.

Ricordiamo che anche Amazon Prime Video ha ridotto il bitrate in Europa.