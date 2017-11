Presto gli sviluppatori iOS potrebbero offrire sconti sugli abbonamenti in-app

La beta dirilasciata daha permesso agli sviluppatori di scoprire una funzione che presto potrebbe arrivare nel sistema operativo del gigante di Cupertino, e che potrebbe permettere di usufruire di sconti sugli abbonamenti ed acquisti in-app.

A riferirlo 9to5Mac, secondo cui la Mela avrebbe intenzione di dare agli sviluppatori maggiore libertà per tutto quanto riguarda i livelli dei prezzi degli abbonamenti in-app delle varie applicazioni.

Apple, infatti, potrebbe espandere le opzioni di prezzo, permettendo anche di lanciare sconti per attirare nuovi abbonati. Ad oggi ciò non è possibile ed i vari editori debbono sottostare ai livelli pre-impostati dal gigante di Cupertino, ma il rilascio di iOS 11.2, di cui non abbiamo ancora alcuna informazione, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Per gli sviluppatori si tratterebbe di una grossa vittoria, ed il condizionale è d’obbligo dal momento che più volte le società della Silicon Valley hanno condotto test nel corso delle beta, salvo poi rimuovere le funzioni al lancio pubblico.

La speranza degli utenti, però, è che Apple provveda a correggere i numerosi bug riscontrati in iOS 11.