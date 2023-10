Molto presto l'IA consumerà la stessa energia di un Paese

L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più una presenza costante nella nostra vita quotidiana. Dietro le quinte, questi sistemi avanzati hanno un costo nascosto: il loro insaziabile appetito per l'energia. Chatbot AI come ChatGPT di OpenAI e Bard di Google sono alimentati da enormi data center che consumano risorse astronomiche.

Secondo una recente analisi condotta dallo scienziato dei dati Alex de Vries presso la Vrije Universiteit Amsterdam, entro il 2027, questi data center potrebbero consumare tra 85 e 134 terawattora di energia all'anno. Per mettere in prospettiva questi numeri, stiamo parlando di un consumo energetico annuo paragonabile a quello di nazioni come l'Argentina, i Paesi Bassi o la Svezia.

Questo rappresenta circa lo 0,5% del fabbisogno energetico globale. Cosa sta alimentando questa crescente domanda di energia? La risposta risiede nella potenza dei server utilizzati per alimentare l'IA. Ad esempio, i server Nvidia A100, che costituiscono circa il 95% dell'infrastruttura sottostante dell'industria dell'IA, sono veri e propri "mostri" in termini di consumo energetico.

Roberto Verdecchia, professore associato presso l'Università di Firenze, ha sottolineato l'importanza di non concentrarsi solo sull'accuratezza e la velocità dei modelli di IA, ma anche sull'impatto ambientale che essi comportano. In California, le aziende di IA potrebbero presto trovarsi sotto i riflettori. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha recentemente firmato due importanti leggi sulla divulgazione climatica, che obbligheranno aziende come OpenAI e Google a rivelare la loro impronta di carbonio entro il 2026.

Nonostante l'attenzione crescente da parte dei regolatori, l'industria dell'IA continua a essere in gran parte autoregolamentata. Tuttavia, c'è un incentivo finanziario a ridurre questi costi attraverso l'innovazione tecnologica, dato l'attuale tasso di consumo. E considerando l'enorme impatto ambientale, qualsiasi progresso in questo senso non può che essere accolto con favore.