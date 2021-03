Molto presto i 'lampi radio veloci' non saranno più un mistero

Astronomi e scienziati di tutto il mondo hanno a lungo studiato i cosiddetti "fast radio burst" ("lampi radio veloci"), impulsi radio improvvisi a intervalli regolari, spesso emanati da galassie lontane miliardi di anni luce da noi, che durano da pochi millisecondi a settimane. Sono tante le speculazioni riguardo queste sorgenti luminose.

Recentemente un team dell'Università di Amsterdam, utilizzando i dati dell'European VLBI Network (EVN), ha scoperto un lampo radio veloce che mostrava strutture complesse su scala di microsecondi. La scoperta, in poche parole, mostra che questi segnali radio non hanno ancora svelato tutti i loro segreti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, si è concentrato su FRB 180916, un'esplosione che si è rivelata ripetersi ogni 16 giorni, quattro giorni di esplosioni di lampi radio e 12 giorni senza alcuna attività. "La microstruttura a cui ci riferiamo mostra variazioni su scale temporali di microsecondi", afferma il responsabile della ricerca Kenzie Nimmo.

La scoperta, secondo l'esperto, potrebbe essere utilizzata per affinare ancora di più l'origine di questi lampi radio in modo ancora più accurato: FRB 180916 si trova a circa 457 milioni di anni luce dalla Terra. Non solo: secondo i dati del team, potremmo presto scoprire anche la rotazione dell'oggetto che crea gli impulsi.

Pensate che un "fast radio burst" è stato individuato perfino da una galassia lontana ben 3.6 miliardi di anni luce da noi.