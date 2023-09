Presto gli orologi atomici potrebbero rivoluzionare la fisica, ecco come

Un orologio così preciso da poter rilevare le più minime fluttuazioni energetiche nell'Universo, un dispositivo che potrebbe persino aiutarci a svelare uno dei più grandi misteri della scienza moderna: la materia oscura. Gli orologi atomici, noti per la loro precisione straordinaria, potrebbero permetterci di fare proprio questo.

Una squadra di ricercatori dell'Università del Sussex e del National Physical Laboratory nel Regno Unito ha proposto un modo rivoluzionario per utilizzarli per rilevare particelle a bassa massa che potrebbero costituire la materia oscura. Queste particelle interagiscono molto debolmente con la materia ordinaria, ma gli orologi atomici, che si basano su oscillazioni quasi impercettibili degli atomi mentre passano da uno stato energetico all'altro, potrebbero essere sensibili abbastanza da rilevarle.

Il team ha sviluppato modelli teorici per misurare variazioni nei tempi degli orologi atomici e ha persino utilizzato dati da dispositivi esistenti per dimostrare la fattibilità del loro approccio. Il passo successivo sarebbe un esperimento in cui due segnatempo atomici vengono confrontati, uno dei quali è leggermente più sensibile alle variazioni nelle cosiddette costanti fondamentali, i valori costanti sui quali si basano le leggi dell'Universo.

In particolare, gli scienziati hanno esaminato due costanti fondamentali: la costante di struttura fine, che descrive quanto fortemente gli elettroni sono attratti dai protoni in un atomo, e il rapporto massa elettrone-protone, che indica la 'pesantezza' degli atomi. Entrambe potrebbero essere influenzate dall'interazione con particelle ultraleggere teorizzate.

Questo studio non solo apre nuove strade nella caccia alla materia oscura, ma potrebbe anche avere implicazioni profonde per la fisica in generale.