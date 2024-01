Presto sarà possibile inviare messaggi agli utenti Whatsapp senza avere un account

Whatsapp presto diventerà interoperabile. Come spiegato dai colleghi di WABetaInfo, nell’ultima beta dell’applicazione per iOS (24.2.10.72) sono presenti dei riferimento ad una funzione che, prossimamente, permetterà di inviare messaggi agli utenti Whatsapp anche se non si possiede un account legato all’app di messaggistica targata Meta.

Questa scelta rientra nel solco delle normative UE, a cui Whatsapp deve conformarsi altrimenti incapperà in sanzioni pesantissime.

Nell’articolo pubblicato da WABetainfo si legge che questa interoperabilità consentirà a coloro che utilizzano app di messaggistica diverse, come Signal, di inviare messaggi ad utenti Whatsapp anche se non posseggono un account Whatsapp. In questo modo si faciliterà l’esperienza di comunicazione tra gli utenti, sebbene ormai praticamente tutti siano provvisti di un account Whatsapp.

Come previsto dalla normativa UE, gli utenti dovranno mantenere il controllo della funzionalità e dovranno abilitare manualmente il servizio di interoperabilità o disattivarlo a seconda dei loro gusti e delle loro preferenze. Prevista anche la presenza della crittografia end-to-end, che dovrà garantire un buon livello di sicurezza per le comunicazioni.

Alla base di questa decisione c’è il Digital Markets Act dell’Unione Europea che ha considerato Whatsapp come piattaforma “gatekeeper”.

Nessuna informazione su quando sarà disponibile questo aggiornamento, che ovviamente riguarderà anche la versione Android di Whatsapp. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.