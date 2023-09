Molto presto sarà possibile parlare con i polli: parola dell'intelligenza artificiale

In Giappone, un gruppo di ricercatori ha fatto una scoperta sorprendente: hanno sviluppato un sistema in grado di tradurre le vocalizzazioni dei polli utilizzando l'intelligenza artificiale. Non solo volatili: gli scienziati (un altro gruppo che non c'entra con questa ricerca) stanno anche lavorando per decifrare il linguaggio delle balene.

Questo straordinario progetto, guidato dal professor Adrian David Cheok dell'Università di Tokyo, ha dato vita a un sistema capace di interpretare vari stati emotivi negli animali, come la fame, la paura, la rabbia, la contentezza, l'eccitazione e l'angoscia.

La tecnica, denominata "Deep Emotional Analysis Learning", si basa su complessi algoritmi matematici e ha la capacità di adattarsi alle mutevoli vocalizzazioni dei polli, migliorando nel tempo la sua precisione nell'interpretare i loro "discorsi". Per mettere alla prova il loro innovativo sistema, il team ha registrato e analizzato campioni vocali di 80 pennuti.

Questi campioni sono stati poi alimentati a un algoritmo per correlare questi schemi vocali ai vari "stati emotivi" degli uccelli. Collaborando con un team di psicologi animali e chirurghi veterinari, i ricercatori affermano di essere stati in grado di identificare con sorprendente precisione lo stato mentale di un pollo.

Tuttavia, è importante notare che la ricerca è ancora in una fase preliminare e necessita di ulteriori verifiche. Nonostante ciò, il professor Cheok è ottimista riguardo alle potenzialità di questo progetto, sperando che in futuro possa essere esteso ad altri animali, migliorando così la nostra comprensione e interazione con il mondo animale.

Il prossimo step? Parlare con cani e gatti!