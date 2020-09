Presto si potranno vedere le storie di Instagram da Facebook? Alcuni test lo confermano

Nelle ultime ore alcuni utenti hanno riferito di essere riusciti a guardare le storie Instagram degli amici direttamente da Facebook. Si tratta di un altro passo verso la completa integrazione dei tre servizi, un obiettivo che non è stato mai nascosto dall'amministratore delegato del gruppo, Mark Zuckerberg.

Secondo quanto riferito da The Verge, la provenienza delle Storie sarà riconoscibile dal colore che circonderà la foto profilo degli utenti che le caricano: quelle di Facebook saranno circondate da un cerchio blu, mentre quelle di Instagram dalla tonalità rosa/arancio che è presente anche sull'app dedicata.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, acquisito da alcuni utenti che sono stati scelti per questo vero e proprio test, l'esperienza non cambierà in maniera sostanziale, ma attraverso questo sistema Facebook intende comunque massimizzare ulteriormente la portata di quella che è la funzione più importante presente sul social.

Un portavoce di Facebook, parlando con The Verge, ha osservato che si tratta di un "test limitato", che si terrà con un ristretto gruppo di utenti. Durante questa fase, il sito ascolterà i feedback, ma è stato comunque precisato che la funzione "rispetta tutte le impostazioni sulla privacy". Di recente Whatsapp e Facebook hanno fatto un altro passo verso l'integrazione.