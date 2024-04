Presto potremmo allungare la vita dei nostri cani tramite una semplice pillola

Molti di noi hanno sofferto di seguito alla morte del proprio cane, che li ha accompagnati durante l'infanzia o l'adolescenza. I nostri fedeli animali domestici infatti hanno un ciclo vitale più breve del nostro, un fatto che spesso riempie il nostro cuore di dolore quando se ne vanno via.

Una pillola presto in commercio potrebbe però superare (in parte) questo problema, visto che ha lo scopo di allungare la vita dei nostri cani e di migliorare le loro condizioni di salute, quando sono molto anziani.

Questa pillola è prodotta dall'azienda americana Loyal ed è appena entrata in fase di sperimentazione, attendendo l'approvazione della FDA statunitense che regola la commercializzazione e l'uso dei farmaci all'interno degli USA. Essa prende il nome di LOY-002 e deve essere assunta ogni giorno.

Al momento la sperimentazione verrà svolta su dei semplici "volontari", ovvero dei cani abbastanza anziani gestiti da delle famiglie che ne desiderano allungare la vita. Negli scorsi giorni, il primo cane ad aver ingerito la pillola è stato Boo, un piccolo esemplare di razza Whippet di 11 anni.

Questo non è inoltre l'unico farmaco anti invecchiamento che al momento sta per essere testato all'interno degli Stati Uniti. Sono infatti molte le aziende farmaceutiche che si stanno buttando in questa campo di ricerca, anche perché paradossalmente consente anche di effettuare degli studi utili per la longevità umana, con la scoperta di farmaci e molecole che potrebbero essere utili anche per la nostra specie.

Per quanto le aziende siano interessate a produrre nuove tipologie di prodotti anti età, sembra però che l'immortalità sia ancora abbastanza lontana. Difficilmente infatti gli esseri viventi potranno raggiungere questo obiettivo, considerando che oltre ai danni provocati dall'ambiente e dalla naturale degenerazione del DNA, i nostri corpi sono afflitti da acciacchi, incidenti e malattie terribili, come il cancro, che tendono a ridurre le prospettive di vita soprattutto nel lungo periodo.

Per raggiungere inoltre questo utopistico obiettivo dovremmo combattere contro le leggi stesse della fisica, che ci porta ad invecchiare a seguito dell'incremento stesso dell'entropia e del caos all'interno delle nostre cellule.

