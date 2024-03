Presto potremmo iniziare a soffrire di 'attacchi di plastica', ecco cosa significa

Gli scienziati stanno lanciando l'allarme da un bel po'. Le elevate concentrazioni di plastica all'interno del nostro corpo rischiano di compromettere seriamente la nostra salute entro pochi anni, se non cominciamo a stare molto attenti nel suo riciclo.

Negli ultimi decenni i medici sono stati infatti in grado d'indicare le quantità medie di microplastiche che ingeriamo ogni anno e di segnalare la loro presenza in diversi organi del corpo. Sono stati infatti trovati all'interno del nostro intestino, fra i polmoni, nel nostro sangue e addirittura nei nostro organi riproduttivi e nel liquido amniotico di una donna.

I medici sono sempre più preoccupati per la nostra salute, ma un nuovo studio ha ulteriormente fatto innalzare l'allarme, stabilendo una volta per tutte come le microplastiche rischiano di aumentare il numero di infarti e di malattie cardiocircolatorie.

Oltre a circolare liberamente nei fluidi corporei, queste micro particelle riescono ad accumularsi all'interno dei depositi di grasso delle nostre arterie, che già di per sé rappresentano un rischio, visto che favoriscono l'insorgenza di trombosi e ictus. Gli scienziati se ne sono accorti operando 257 persone diverse, di cui 150 avevano delle placche trombotiche contenenti polietilene.

Questa plastica è comunemente usata dalle aziende per produrre bottiglie, sacchetti, indumenti e risulta una delle molecole più utilizzate per produrre oggetti leggeri e flessibili. 31 pazienti tuttavia contenevano anche PVC, la plastica usata per le tubature della fognatura e per i pantaloni particolarmente attillati.

Secondo questa ricerca, coloro che disponevano di microplastiche nei depositi di grasso avevano una probabilità 2,1 volte maggiore di morire di infarto rispetto gli altri pazienti e una probabilità notevolmente maggiore di morire di ictus. Le concentrazioni di microplastiche nel sangue potrebbero quindi essere utilizzate dai medici per stabilire se un paziente rischia di essere colpito o meno da un "attacco cardiaco o ischemico", più frequenti all'aumentare della velocità di accumulo.

Questa ricerca è stata pubblicata dal New England Journal of Medicine e per quanto non voglia attribuire la morte di diversi pazienti a queste sostanze, pone domande interessanti sul consumo costante che la nostra specie fa della plastica. Non si conoscono neanche appieno le modalità con cui questa plastica potrebbe recare danni alla nostra salute, ma molto probabilmente i frammenti possono fungere da superfici aggiuntive, su cui si vanno ad accumulare le molecole di grasso in eccesso.