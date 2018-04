Presto potrete controllare la vostra casa usando i muri, con Wall++

Dimenticatevi gli smart speaker tipo Alexa, nel futuro della vostra casa ci sarà un elemento vecchio almeno quanto il concetto stesso di abitazione: il muro. Presto sarete infatti in grado di controllare tutti i diversi aspetti della vostra dimora intelligente con alcuni semplici tap sulla parete, grazie a Wall++.

Almeno questa sembra essere la nuova trovata dei ricercatori della Carnegie Mellon University e della Disney Research, che hanno messo insieme le loro menti per far diventare le vostre mura di casa "smart", al prezzo di 20 dollari al metro.

Wall++ affida il suo funzionamento ad uno speciale tipo di vernice in grado di condurre il calore e l'elettricità, affiancata da un set di sensori posti all'interno del muro in grado di trasformare una semplice parete in un gigantesco schermo touch, che riconosce le gesture e può scannerizzare l'ambiente circostante e rilevare la presenza di elettrodomestici ed altri device elettronici.

Le potenzialità di questo "smart wall" gli permettono ad esempio di gestire la luminosità delle vostre lampadine in base alla luce già presente all'interno di una stanza, o di aumentarla ed abbassarla seguendo le impostazioni del vostro televisore. Inoltre può segnalarvi eventuali guasti, come anche avvisarvi se uno dei vostri ospiti ha addosso una telecamera o un microfono nascosto, o qualsiasi oggetto che trasmetta onde elettromagnetiche.

Oltre alle solite preoccupazioni legate alla privacy degli utenti, inasprite ancor di più dopo che alcuni ricercatori hanno indotto alcuni smart speaker a spiare deliberatamente i proprietari, ci auguriamo che a Wall++ non salti in mente di svegliare in piena notte gli inquilini della casa in cui è installato, cosa che Alexa si diverte spesso a fare. Magari con quell'accendersi/spegnersi delle luci e degli apparecchi elettronici tanto caro ai film horror.