Presto potrete scegliere il colore del tema di Whatsapp: la novità è in arrivo

Se siete tra coloro i quali hanno chiesto più volte a Meta di implementare un sistema di personalizzazione in Whatsapp, l’applicazione di messaggistica è pronta ad accontentarvi. Come emerso dalla beta di 24.1.10.70 di Whatsapp per iOS, infatti, presto si potrà cambiare il colore del tema.

Nello specifico, Whatsapp dovrebbe consentire di scegliere tra cinque colorazioni:

Verde

Blu

Bianco

Rosa

Viola

La notizia arriva direttamente dai colleghi di WABetaInfo, i quali ovviamente non hanno fornito molte indicazioni sull’effettiva data di disponibilità di questa funzione. È innegabile però che si tratti di un cambio di paradigma importante per l’applicazione, di cui si parla già da tempo: già al momento del lancio della beta 23.21.1.70 di Whatsapp per iOS si parlava della possibilità di consentire agli utenti di cambiare l’interfaccia dell’applicazione con nuovi colori ed icone. Whatsapp però alla fine si è accontentato di una nuova tinta verde che però non ha messo tutti d’accordo.

Evidentemente però gli sviluppatori hanno ascoltato i feedback giunti dagli utenti e come si può vedere direttamente nello screenshot pubblicato da WABetaInfo, hanno deciso di dare più libertà d’azione. La scelta del colore dell’UI avverrà attraverso una nuova sezione delle Impostazioni interne dell’applicazione.

Cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere tramite la sezione commenti.