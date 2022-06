Molto presto noi umani sposteremo oggetti con la mente: parola degli scienziati

Degli scienziati stanno lavorando per permettere agli esseri umani di spostare degli oggetti con la mente, secondo un nuovo rapporto pubblicato recentemente da SciTechDaily. No, questi uomini di scienza non hanno visto troppe puntate di Stranger Things, ma cerchiamo di fare chiarezza.

In base a quanto pubblicato su un articolo scientifico intitolato "Metasuperficie a controllo mentale a distanza tramite onde cerebrali", gli addetti ai lavori vogliono mettere in pratica la telecinesi grazie ai "metamateriali", ovvero un materiale creato artificialmente con proprietà elettromagnetiche che lo differenziano dagli altri.

I cervelli umani generano onde cerebrali quando pensano. I ricercatori, quindi, hanno teorizzato che incanalare queste onde cerebrali e usarle come segnali di controllo delle metasuperfici consentirebbe agli utenti di controllare questi materiali con la mente. In dei test, gli scienziati sono riusciti a manipolare delle onde cerebrali di un essere umano a un controller tramite Bluetooth.

La ricerca è stata portata avanti da un team di scienziati guidato dal professor Shaobo Qu, dal professor Jiafu Wang dell'Air Force Engineering University e dal professor Cheng-Wei Qiu dell'Università nazionale di Singapore. Ci sono degli aspetti che devono ancora essere migliorati e delle domande ancora senza risposta.

Ad esempio, quanto sono davvero sicuri questi materiali e quali effetti collaterali potrebbero produrre? Sicuramente ne sapremo di più in futuro. A proposito, sapete che anche l'invisibilità potrebbe essere molto presto alla nostra portata?