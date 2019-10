Presto WhatsApp non funzionerà più su diversi iPhone e smartphone Android, ecco quali

WhatsApp è ormai diventata un'applicazione di cui larga parte dell'utenza non può più fare a meno. D'altronde, il servizio di proprietà di Mark Zuckerberg ha ormai soppiantato da tempo i classici messaggi e le app di messaggistica istantanea concorrenti stanno faticando parecchio nel raggiungere la popolarità di WhatsApp.

Molti utenti acquistano il proprio smartphone anche in funzione della compatibilità con questo servizio. Pensiamo, ad esempio, al mercato dei feature phone, dove spesso le persone decidono su quale modello puntare in base alla disponibilità dell'app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg. Insomma, fare a meno di WhatsApp è impensabile per molte persone. Per questo motivo, è importante sapere se il proprio smartphone continuerà a supportare questo servizio per lungo tempo o meno.

Ebbene, la stessa WhatsApp ha recentemente annunciato, tramite il suo sito ufficiale, che presto l'applicazione smetterà ufficialmente di funzionare su molti iPhone e smartphone Android. In particolare, tutti i dispositivi montanti iOS 8 o Android 2.3.7 Gingerbread e inferiori non saranno più supportati a partire dal 1 febbraio 2020. Inoltre, il supporto a Windows Phone verrà definitivamente cessato a partire dal 31 dicembre 2019.

Le motivazioni sono da ricercarsi nel fatto che l'applicazione di WhatsApp sta introducendo delle funzionalità che richiedono hardware più potenti e versioni aggiornate del software. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di visualizzare i video in modalità Picture-in-picture all'interno delle chat, giusto per citare una delle novità introdotte recentemente.

Insomma, coloro che non hanno ancora provveduto ad acquistare degli smartphone arrivati sul mercato nel corso degli ultimi anni potrebbero non poter più utilizzare WhatsApp correttamente tra qualche mese.