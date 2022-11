Presto su Whatsapp potremo inviare messaggi a noi stessi

Whatsapp a quanto pare ha intenzione di introdurre la possibilità di auto-inviarci i messaggi. SI tratta di una funzionalità sottovalutata ma che apre le porte a vari utilizzi: ad esempio si può utilizzare la chat per appuntarsi delle cose da ricordare, ma anche per trasferire immagini o testo tra due dispositivi.

Le prime indicazioni di questa novità sono state pubblicate dai colleghi di WABetainfo, da sempre molto informati su tutto quanto concerne la messaggistica istantanea. Come si può vedere nello screenshot presente in calce, proveniente dalla beta 2.22.24.2 per Android, nella lista dei contatti comparirà anche il proprio numero.

Interessante anche notare come, sempre la beta in questione, consenta di rispondere a se stessi utilizzando il link wa.me, e permette anche di creare un gruppo.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, ad alcuni utenti sarebbe già stata abilitata la funzione, il che significa che a stretto giro di orologio sarà disponibile per tutti.

Parallelamente, Whatsapp sta anche preparando i sondaggi per le chat private: questa funzione è già in prova su iOS e rappresenta quella che è a tutti gli effetti una risposta a Telegram, con cui l’applicazione di Meta sta cercando di colmare il divario a livello di opzioni.

Nella giornata di ieri sono anche arrivate le dichiarazioni del CEO di TIM contro il Whatsapp Down.