Presunte tensioni tra BOE e iPhone 14: Apple potrebbe interrompere rapporti

In seguito alle prime avvisaglie di presunti problemi per BOE, torniamo a trattare la questione per via di ulteriori indiscrezioni. Infatti, sembra che i rapporti tra BOE e Apple siano a rischio.

In particolare, stando a quanto riportato da TheElec e 9to5Mac, la situazione pandemica avrebbe portato BOE, partner importante della società di Cupertino per quel che riguarda gli schermi dei dispositivi, a mettere in atto delle operazioni non propriamente ben viste da Apple per continuare la produzione. In parole povere, si fa riferimento a chip legati a driver e sistemi di gestione dell'alimentazione.

In questo contesto, sempre stando ai report, Apple avrebbe sorpreso BOE a modificare la larghezza del circuito dei transistor su pannelli OLED legati alla gamma iPhone 13 (circuito TFT o Thin-Film Transistor), presumibilmente rendendo tutto più spesso e di conseguenza semplice da produrre. La "scoperta" sarebbe avvenuta a inizio 2022 e sarebbe chiaramente avvenuta senza approvazione da parte dell'azienda di Cupertino.

Secondo le indiscrezioni, Tim Cook e soci avrebbero visto questo tentativo come una sorta di "calo di qualità" non voluto e sarebbero dunque pronti a distanziarsi da BOE per quel che riguarda 30 milioni di pannelli OLED probabilente relativi anche alla serie iPhone 14. La produzione vedrebbe dunque ora coinvolte Samsung Display e LG Display. Per il resto, come potete ben immaginare, è bene ribadire che si tratta di report e non c'è dunque nulla di ufficiale, ma sembra che i rapporti tra BOE e Apple siano a rischio.