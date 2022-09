Il presunto Google Pixel 7 Pro si fa vedere in un rapido video unboxing

Dopo aver trattato i primi rumor su Pixel 7a, torniamo ad approfondire le novità relative alla futura gamma di smartphone di Google. Infatti, è comparso online un primo video unboxing del presunto Google Pixel 7 Pro.

Secondo quanto riportato da The Verge e PhoneArena e come rilanciato da M. Brandon Lee su Twitter, nella giornata del 3 settembre 2022 sulla pagina Facebook Gadgetfull BD, che a quanto pare è legata a un negozio di smartphone in Bangladesh, è stato pubblicato un video in cui si vede rapidamente, ovvero nell'arco di 44 secondi, quello che sembra a tutti gli effetti essere un Google Pixel 7 Pro.

Nel video viene mostrata sia la parte anteriore dello smartphone che quella posteriore. Apprendiamo dunque che il display di Pixel 7 Pro disporrebbe di un foro per la fotocamera posto in alto al centro. Ricordiamo invece che il design della backcover della gamma Pixel 7 è noto da tempo, ma vedere il dispositivo interamente in questo modo risulta sicuramente interessante.

Certo, era già emerso sul Web un video hands-on relativo ai Pixel 7, ma in quel caso si faceva riferimento a prototipi. Potremmo però non dover attendere molto per verificare quanto trapelato online, dato che si vocifera insistentemente di un possibile lancio a inizio ottobre 2022.