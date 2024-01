Ecco il presunto motivo per cui non abbiamo mai incontrato un alieno (è terrificante)

Pare che le persone abbiano trovato una potenziale - terrificante e divertente - soluzione al paradosso di Fermi, secondo il quale è molto strano che, nonostante esistano tantissime stelle e galassie, non abbiamo mai trovato alcun segno di vita aliena.

L’Ipotesi della Foresta Oscura (The Dark Forest Hypothesis, in inglese) è stata concepita sull’argomento trattato nel celebre romanzo di fantascienza facente parte della serie Three Body Problem: The Dark Forest, di Liu Cixin. Nel testo, ci sono delle conversazioni che avvengono tra tre personaggi: un sociologo, un ex astronomo e la madre di un loro amico in comune deceduto.

Il primo sostiene che la vita, anche quella aliena, cercherà sempre di sopravvivere, per cui non potremmo mai prevedere le intenzioni di eventuali extraterrestri che entrano in contatto con noi. Ergo, potrebbero essere tanto innocui quanto ostili, dato che sarebbero – come noi – creature che si muovono in universo con risorse limitate, aumentando la probabilità di conflitto con forme di vita che necessitano degli stessi beni.

Secondo il libro, la migliore soluzione che questi esseri viventi intelligenti hanno è quella di eliminare qualsiasi altra forma di vita che sia in grado di fare lo stesso.

“L’universo è una foresta oscura. Ogni civiltà è un cacciatore armato che si aggira tra gli alberi come un fantasma, spingendo delicatamente da parte i rami che bloccano il percorso e cercando di camminare senza fare rumore. Anche la respirazione va fatta con cura. Il cacciatore deve stare attento, perché ovunque nella foresta ci sono cacciatori furtivi come lui. Se trova un'altra vita - un altro cacciatore, un angelo o un demone, un bambino delicato o un vecchio vacillante, una fata o un semidio - c'è solo una cosa che può fare: aprire il fuoco ed eliminarli” così scrive Liu Cixin.

Questo non vuol dire, ritornando al paradosso di Fermi, che non abbiamo notizie di altre specie perché sono state tutte spazzate via… Ma se c’è una sola razza che distrugge per approvvigionamento o per diletto, le altre civiltà vorrebbero passare inosservate, no? Beh, noi umani non ci siamo mai preoccupati di tutto questo.

E voi? Cosa ne pensate dell’Ipotesi della Foresta Oscura?