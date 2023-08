Questo è il presunto video del Scimpanzuomo, ibrido tra l'uomo e la scimmia

Nella Florida degli anni '20, un laboratorio di ricerca sui primati è stato il palcoscenico di uno degli esperimenti più controversi della storia della scienza: la creazione di un "Scimpanzuomo", un ibrido tra uomo e scimpanzé.

Secondo Gordon Gallup, psicologo evoluzionista di fama mondiale, la storia racconta di scienziati che avrebbero fecondato una femmina di scimpanzé con sperma umano, portando a termine una gravidanza e dando alla luce un essere vivente. La storia prende una piega oscura quando, secondo Gallup, gli scienziati avrebbero iniziato a riflettere sulle implicazioni morali e etiche della loro creazione, decidendo infine di sopprimere la creatura.

Sebbene questa storia sia stata raccontata da una fonte ritenuta credibile dallo stesso Gallup, è importante sottolineare che non esistono prove concrete a sostegno di queste affermazioni straordinarie. Inoltre, la possibilità stessa di un ibrido uomo-scimpanzé è oggetto di dibattito scientifico (e in Giappone è stata approvata una legge per farli).

Alcuni studi suggeriscono che i nostri antenati e gli scimpanzé possano essere stati in grado di incrociarsi fino a 4 milioni di anni fa, ma questa teoria è contestata. Anche se fosse possibile creare un tale ibrido, sorgono inevitabili questioni etiche: perché dovremmo volerlo fare? Tra l'altro, sono già stati creati embrioni mezzi umani e mezzi di scimmia.

Mentre la leggenda dello "Scimpanzuomo" della Florida continua a suscitare fascino e dibattito, resta da vedere se la scienza potrà mai fornire risposte definitive a queste domande complesse e inquietanti.