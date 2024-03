Si prevede che quest'anno soffriremo di un caldo record: allarme delle Nazioni Unite

Anche quest'anno non avremo molto scampo, nei confronti del caldo e del surriscaldamento globale. A dimostrarlo sono state le ultime settimane, che sono state molto torride nell'emisfero australe e altrettanto secche in quello settentrionale, con una ridotta quantità di piogge anche in Italia.

A seguito di questo caldo inusuale, le Nazioni Unite hanno proclamato l'allarme generale, indicando che nei prossimi mesi l'intero pianeta sarà colpito da frequenti bolle di calore, capaci di rendere infernali le giornate. In futuro la situazione potrebbe essere ancora peggiore, visto che secondo molti tecnici che lavorano all'IPCC dell'ONU - il gruppo intergovernativo di esperti che studia il cambiamento climatico - il mondo sarebbe "sull'orlo del baratro" e che quest'anno sarà molto probabilmente molto più caldo di quello precedente, già ritenuto il più caldo in assoluto.

A reagire per primo a questo rapporto dei tecnici dell'IPCC è stato l'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha affermato in videoconferenza come "la Terra sta lanciando una chiamata di soccorso. L'inquinamento da combustibili fossili sta mandando il caos climatico fuori scala e abbiamo ormai poco tempo prima che i cambiamenti climatici ci investano, accelerando ulteriormente".

Una delle scoperte che stanno particolarmente preoccupando gli scienziati di recente è che lo scorso anno ci sono stati diversi giorni in cui le ondate di caldo hanno colpito quasi un terzo dell’oceano globale. Per questo motivo, gli scienziati dell'Organizzazione meteorologica mondiale, la OMM, hanno chiesto a tutti gli scienziati del mondo di fornire nuovi dati, in grado di migliorare i grafici inerenti il futuro. "Entro la fine del 2023, oltre il 90% degli oceani ha sperimentato ondate di caldo in un determinato momento dell’anno, con pesanti conseguenze sia a carico dell'atmosfera che delle barriere coralline" ha affermato l’OMM.

Contemporaneamente a questo, i climatologi lanciano l'allarme anche nei confronti delle calotte glaciali, sempre meno spesse ed estese, il cui scioglimento sta provocando un innalzamento repentino del livello del mare. Negli ultimi dieci anni (2014-2023), infatti, l'innalzamento degli oceani è stato più del doppio del tasso registrato nel primissimo decennio di registrazioni satellitari.

Non tutto è però perduto, continuano ad affermare tuttavia gli esperti delle varie agenzie scientifiche. Il cambiamento climatico non porterà alla scomparsa della civiltà e ci sono ancora alcuni margini di manovra, per limitare i danni in molteplici regioni del mondo. In pratica, non stiamo per assistere all'Apocalisse, ma solo ad un violento cambiamento che sarà capace di ridefinire le nostre società come la struttura stessa di molteplici ecosistemi.

