Prevedere i terremoti potrebbe essere possibile in futuro grazie all'IA

Malgrado i continui sforzi della comunità scientifica, purtroppo non esiste ancora un modo efficace per quando e dove si verificherà un terremoto (no, neanche IT-Alert può farlo). Tuttavia, un nuovo studio dell’Università del Texas ha acceso una nuova speranza. Ancora una volta, l’aiuto potrebbe arrivare dall’Intelligenza Artificiale.

Sviluppato dai ricercatori dell'Università del Texas di Austin, l'algoritmo di machine learning è stato addestrato su un database di cinque anni di registrazioni sismiche. Una volta allenata, l’IA è stata testata su un’altra di serie di dati che potevano o meno essere stati presi prima di un terremoto.

L’algoritmo ha previsto correttamente il 70% dei terremoti (con un raggio di 320 chilometri di margine) una settimana prima che si verificassero, stimandone con precisione l’intensità. Per contro, l’IA ha dato anche diversi falsi allarmi.

I dati analizzati sono stati presi in Cina e non si sa ancora se lo stesso approccio funzionerà anche in altre località. In ogni caso, questo studio potrebbe rappresentare una pietra miliare nella ricerca sulla previsione dei terremoti guidata dall'intelligenza artificiale.

"Prevedere i terremoti è il nostro Santo Graal", ha dichiarato Sergey Fomel, membro del team di ricerca. "Non siamo ancora vicini a fare previsioni per qualsiasi parte del mondo, ma i risultati ottenuti ci dicono che quello che pensavamo fosse un problema impossibile, è risolvibile almeno in linea di principio".