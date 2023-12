La previsione di Bill Gates per il 2024: 'l'IA sarà protagonista, sono ottimista'

In un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale Gates Notes, l’ex amministratore delegato di Microsoft e filantropo Bill Gates ha fornito le sue previsioni per l’anno che sta per arrivare, che farà segnare un “punto di svolta” con l’intelligenza artificiale che sarà protagonista.

Nel lunghissimo post, Gates afferma che “il lavoro portato avanti nel prossimo anno getterà le basi per un boom tecnologico che avremo più avanti nel decennio”, e la protagonista assoluta sarà senza dubbio l’intelligenza artificiale che sarà generalmente adottata negli USA nel corso dei prossimi 18-24 mesi.

Gates si è detto ottimista, in quanto convinto che l’IA possa portare degli importanti benefici per tutti: “ogni bambino avrà maggiori chance di sopravvivere e prosperare grazie all’intelligenza artificiale” che nella sua visione “avrà un elevato potenziale per migliorare le vite dei paesi a basso e medio reddito”.

Tuttavia, per massimizzare i benefici è necessario affrontare alcuni rischi legati all’IA, di cui lo stesso Gates ha parlato anche in passato e le cui perplessità sono state avanzate anche da altri CEO dei colossi tech. Secondo Gates “dobbiamo assicurarci che i prodotti di IA siano adattati alle persone che li useranno”, ma è innegabile che nella sua visione si tratti di una tecnologia in grado di migliorare la collettività delle persone.