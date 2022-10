La previsione di Jeff Bezos sul fallimento di Amazon

Dopo aver trattato l'andamento scolastico di Jeff Bezos, torniamo a soffermarci su una curiosità relativa al fondatore di Amazon. Infatti, non esattamente tutti lo sanno, ma l'imprenditore in passato ha effettuato una previsione in merito al futuro fallimento dell'azienda.

Come ben potete immaginare, non si tratta di nulla che attualmente possa essere definito concreto, ma quello di Bezos è un ragionamento a lungo termine che ha più a che fare con la sua visione del mondo che con l'effettivo andamento di Amazon, che chiaramente al giorno d'oggi è un colosso in vari settori.

A tal proposito, nel libro "Amazon. L'impero. Jeff Bezos e un dominio senza confini" di Brad Stone, pubblicato nel 2021 e uscito in Italia sotto Hoepli Editore, viene ricordato un ragionamento che a quanto pare Jeff Bezos effettuò nel corso di una riunione nel quartier generale dell'azienda nel 2018.

"Amazon non è troppo grande per fallire. [...] Anzi, prevedo che un giorno Amazon fallirà. Se guardiamo le grandi aziende, tendono ad avere una vita di trent'anni e qualcosa, non cento e qualcosa", affermò Bezos dinanzi ai dipendenti presenti. Insomma, secondo il fondatore di Amazon non esiste un'azienda "immortale".

Le dichiarazioni di Bezos riecheggiano più che mai al giorno d'oggi, in quanto ricordiamo che il colosso dell'e-commerce è stato fondato nel 1994, dunque non manca poi così tanto ai trent'anni. Per ora il fallimento di Amazon sembra ben poco plausibile, ma risultava interessante riportare il ragionamento effettuato dal noto imprenditore.