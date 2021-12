Previsione shock di un professore: 'I futuri coloni spaziali diventeranno cannibali'

Le previsioni sulle prime esperienze dei futuri coloni spaziali sono spesso strane o ricche di pessimismo. Elon Musk stesso ha detto che molto probabilmente moriranno su Marte, in un viaggio solo andata verso il Pianeta Rosso. Anche certi scienziati senza peli sulla lingua, però, si concedono rivelazioni shock.

Una di queste proviene da Charles Cockell, professore di astrobiologia all'Università di Edimburgo che ha parlato in esclusiva con il portale britannico Metro in merito alle sfide che gli astronauti dovranno affrontare durante la colonizzazione di luoghi come Marte, Callisto (luna di Giove) e Titano (luna di Saturno).

Il primo passo fondamentale, come ci ha insegnato anche il film The Martian con Matt Damon, sarà la costruzione di sistemi di agricoltura sui luoghi da colonizzare. Si tratta di un elemento chiave per garantire la sopravvivenza degli esseri umani su qualsiasi destinazione. Tuttavia, in caso di fallimento, le conseguenze potrebbero essere disastrose.

Secondo Cockell, la mancanza di colture locali e del supporto dalla Terra con rifornimenti o altre risorse potrebbe costringere i coloni spaziali a diventare cannibali: “Se metti un gruppo di persone su Callisto, le cose iniziano ad andare male e il modulo di crescita delle piante si rompe, si mangeranno a vicenda se non c'è altro modo per sopravvivere”.

A sostegno di questa tesi ha ricordato la triste avventura nell’Artico di Sir John Franklin e del suo equipaggio nel 1845: “L'equipaggio di Franklin ha cercato di trovare il passaggio a nord-ovest sulle navi alla fine del XIX secolo: erano i pezzi di tecnologia più sofisticati disponibili in quel momento. Avevano cibo in scatola, che era la nuova tecnologia, eppure si sono persi, bloccati e hanno finito per degenerare in cannibalismo”.

Quello di Cockell, dunque, è più un avvertimento che una previsione, con l’intento di ricordare agli esperti di condurre tutti i test del caso con i sistemi di coltivazione prima di procedere con le spedizioni ufficiali.

Lo scorso novembre, invece, Jeff Bezos affermò che gli umani vivranno nelle colonie spaziali in futuro, visitando la terra soltanto occasionalmente.