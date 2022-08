Questa preziosa lettera di Galileo era considerata un tesoro, ma è falsissima

Di falsari, truffatori e ladroni il nostro pianeta ne é pieno. Da quando il mondo è mondo si è sempre pensato al profitto e, al fine di raggiungerlo, truffe e raggiramenti sono all'ordine del giorno. Ad esempio recentemente un documento che si pensa sia stato scritto da Galileo Galilei si è rivelato essere un falso.

La lettera era un vero e proprio gioiello della collezione della Biblioteca dell'Università del Michigan, ma uno studio approfondito del tesoro ha scoperto che le filigrane sulla carta risalgono a non prima del 18° secolo, oltre cento anni dopo la morte del famoso astronomo.

"È stato piuttosto sconvolgente quando abbiamo appreso per la prima volta che il nostro Galileo non era in realtà un Galileo", ha dichiarato al New York Times Donna L. Hayward, la decana ad interim delle biblioteche del Michigan. Fu Tracy McGregor, un uomo d'affari di Detroit che aveva acquisito il cimelio all'asta di un altro collezionista nel 1934, a donare il documento all'Università.

E prima ancora fu Pietro Maffi (1858-1931), arcivescovo di Pisa, ad aver autenticato il manoscritto confrontandolo con altre lettere di Galileo nella sua collezione. La parte superiore del manoscritto è una bozza di una lettera che Galileo scrisse davvero nel 1609, ma la bozza finale si trova nell'Archivio di Stato a Venezia. La metà inferiore, invece, è un insieme di appunti sulle lune di Giove di Galileo. Anche in questo caso la bozza finale si trova nel Bel Paese, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Il documento, quindi, non venne scritto da Galileo, ma molto probabilmente da Tobia Nicotra, un prolifico falsario della nostra penisola che operò negli anni '20 e '30. La filigrana sulla presunta lettera recita "AS", le iniziali del produttore di carta, e "BMO", abbreviazione di Bergamo. I primi documenti conosciuti con il monogramma BMO risalgono al 1770, il che significa che il documento non può essere più vecchio di questa data.

Poiché il genio morì l'8 gennaio 1642, se escludiamo l'opzione di un viaggio nel futuro da parte di Galileo, l'unica opzione probabile è quella di un falso totale. Verissima, invece, è questa lettera antisemita contro Albert Einstein.