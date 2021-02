Dei preziosi oggetti sciti, tra cui una catenina in oro, sono stati trovati in Russia

Gli archeologi della Don State Technical University, con sede nella regione di Rostov (Russia), affiancati dal centro d'analisi scientifica meridionale dell'Accademia delle Scienze russa, sono riusciti a riportare alla luce dei preziosi reperti da una tomba di un qualche nobil uomo della popolazione degli Sciti.

Come vi abbiamo parlato in altre notizie, gli Sciti erano una misteriosa ed antica popolazione nomade indoeuropea che si concentrò principalmente intorno alle grandi steppe del continente euroasiatico tra il XIX secolo a.C. fino al IV secolo d.C.

Trovare dei reperti risalenti a questi popoli nomadi è fondamentale per delineare meglio la loro storia e molte loro caratteristiche che, ancora oggi, sfuggono agli studiosi. Potrete capire, quindi, la grande importanza dietro questo ritrovamento condotto in Russia.

L'area tra il fiume Don e Kagalnik è oggetto di studio sin dal 1967, considerando la grande quantità di reperti presenti sotto queste terre. Di recente questa sua ricchezza non è venuta meno e gli archeologi sono riusciti a riportare alla luce una serie di oggetti interessanti.

Per esempio, intorno al cumulo preso in analisi in questi scavi, sono stati trovati dei frammenti di asce risalenti all'età del Bronzo e al periodo dei Cimmeri - un'antica popolazione tribale, sempre indoeuropea, che si sviluppò nel Caucaso tra l'VIII e il VII secolo a.C.

Tuttavia, il vero pezzo forte di questo ritrovamento è solo uno: una catenina in oro. E' probabile, infatti, che il fine di questo cumulo fosse quello, principalmente, di essere una tomba di un qualche antico uomo dell'élite scita - che visse, datando il reperto trovato, intorno al IV secolo a.C.

Questa teoria sarebbe confermata dalla presenza di diverse frecce spezzate - elementi ricorrenti nelle sepolture scite, probabilmente perché un "sacerdote" era incaricato, durante il rito funebre, di romperle sul corpo del deceduto.

Inoltre, sono stati rinvenuti anche dei denti. Adesso, bisogna solo aspettare che le analisi antropologiche vengano compiute, al fine di determinare il sesso e l'età del "proprietario" della tomba e -forse- anche particolari sulla sua salute e la sua dieta.