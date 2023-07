I prezzi delle caselle PEC aumenteranno? La colpa potrebbe essere dell'INAD

L’entrata in vigore a pieno regime dell’INAD, ovvero l'indice nazionale per i domicili digitali che servirà per l’invio di notifiche da parte della pubblica amministrazione, potrebbe far aumentare i prezzi delle caselle PEC di cui sono dotati milioni di cittadini.

A denunciarlo è il Codacons, che invita le autorità a vigilare sull’operato delle società ed enti locali in un comunicato dove spiega che tale decisione si potrebbe ritorcere contro i cittadini. “La nascita di Inad farà salire il numero di cittadini che decideranno di dotarsi di Pec e il pericolo è che le società che forniscono servizi di posta elettronica certificata, a seguito dell’aumento della domanda, possano aumentare i costi richiesti ai propri clienti per l’attivazione delle caselle” spiega l’associazione dei consumatori.

Tuttavia, viene anche osservato che un altro rischio associato è che i comuni non potendo contare sugli introiti derivanti dalle spese postali, possano aumentare anche i costi di accertamento. Su tale argomento era arrivato anche l’allarme dell’Antitrust lo scorso anno.

Per tutte le informazioni sull’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, ricordiamo che è disponibile la nostra notizia dedicata. È innegabile però che si tratti di un sistema molto interessante per ridurre lo spreco di carta ed al contempo favorire comunicazioni ancora più veloci da parte della PA, soprattutto nel caso delle multe.