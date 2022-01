Prezzi delle GPU NVIDIA ed AMD ancora in aumento, nonostante la discreta disponibilità

Un nuovo rapporto pubblicato 3DCenter mostra che la tendenza generale dei prezzi delle schede grafiche AMD e NVIDIA continua ad essere, anche nel 2022, verso l'alto nonostante la scarsa disponibilità di unità dovuta allo shortage.

Come mostriamo nel grafico in calce, è AMD a registrare un leggero calo, mentre i prezzi di NVIDIA sono rimasti pressochè invariati.

I prezzi delle GPU AMD e NVIDIA sono rispettivamente dell'89 e 85% al di sopra agli MSRP. Tali calcoli sono stati effettuati tenendo conto dei costi dei principali rivenditori tedeschi come Mindfactory, Caseking, Computeruniverse ed altri, e riguardano solo l'attuale generazione di GPU AMD e NVIDIA (le RX 6000 e le GeForce RTX 3000, per essere più chiari).

Come si può vedere nei dati presenti in calce, durante il quarto trimestre del 2021, per la precisione tra ottobre ed inizio dicembre, è stato registrato un netto miglioramento nella disponibilità, ma ciò non è coinciso con un calo dei prezzi ed anzi, sono aumentati.

Interessante notare come i ricercatori mostrino che la tendenza rispecchia quasi l'andamento ei prezzi di Ethereum.

Qualche mese fa il CEO di AMD ha dato una previsione sul termine della crisi dei semiconduttori che non ha fatto certo sorridere o ci ha lasciato soddisfatti. Staremo a vedere cosa accadrà prossimamente. Nel frattempo sono anche emersi i primi rumor sull'AMD Radeon RX 6500XT.