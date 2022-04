I prezzi delle GPU potrebbero crollare, grazie agli stessi utenti: l'analisi in rete

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativo al calo dei prezzi delle schede video, che da inizio 2022 sono crollati del 25% rispetto allo scorso anno. Ebbene, secondo l’analista Jon Peddie, il trend potrebbe continuare.

Secondo Peddie, infatti, è probabile che i prezzi delle schede grafiche crollino a causa dei prezzi gonfiati degli scorsi mesi. Nel rapporto è presente un’interessante analisi del prezzo medio di vendita delle AIB, correlata da un grafico che mostra come i prezzi siano aumentati dal 2024 per poi raggiungere il picco nel 2020-2021.

Nei soli Stati Uniti, dal 2014 al 2019 le GPU sono passate da un prezzo medio di 270 Dollari a 440 Dollari, mentre nel 2020 il prezzo di vendita medio è schizzato ad oltre 650 Dollari, per raggiungere il livello record di 780 Dollari nel 2021.

“Le schede video per il gaming ed il mining hanno registrato aumenti del prezzo di 2 o 3 volte, rispetto alle GPU per notebook. Quindi lo shortage deve essere esclusa come motivo di tale incremento, che è da ricercare sono nei miner, speculatori e truffatori” si legge nel rapporto, secondo cui a beneficiarne sono i grandi negozi e gli scalper che poi si riversano su eBay e simili per rivenderle.

L’articolo però si conclude con un pò di ottimismo: secondo Peddie “c’è una buona probabilità che questi prezzi gonfiati crollino quando i giocatori rifiuteranno questo trend”.