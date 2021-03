Prezzi Pazzi Trony: i migliori sconti sui TV LED 4K e DVB-T2

Hanno preso ieri il via i Prezzi Pazzi di Trony, e come sempre andiamo a snocciolare il volantino per segnalare quali sono le promozioni più interessanti proposte dalla catena di distribuzione sui TV.

Fronte LG, segnaliamo il 49NANO816NA da 49 pollici a 499 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 649 Euro di listino, mentre il 49UN73006LA da 49 pollici a 399 Euro, 100 Euro in meno se si confronta con i 499 Euro imposti dal produttore. Il 55NANO816NA da 55 pollici, invece, può essere acquistato a 665 Euro, il 22% in meno rispetto agli 849 Euro di listino.

Per quanto concerne Sony, invece, il KD85XH8096BAEP da 85 pollici viene proposto a 1.899 Euro, mentre il KE65XH8096BAEP da 65 pollici passa ad 899 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1099 Euro di listino.

Il Samsung UE82TU8070UXZT da 82 pollici, invece, è disponibile a 1.535 Euro, mentre il Panasonic TX-55HZ1000E da 55 pollici passa a 1350 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1699 Eur. Il TX-58HX810E da 58 pollici, invece, passa a 695 Euro.

Passando a Philips, il 43PUS8555/12 da 43 pollici è disponibile a 520 Euro, mentre il 65PUS8555/12 da 65 pollici passa ad 875 Euro.

Le promozioni saranno disponibile fino al 2 Aprile 2021. La lista può essere consultata attraverso questo indirizzo.