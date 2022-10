Prezzi Pazzi Trony, TV Sony OLED 4K 2022 disponibile a 360 euro in meno

Il volantino Prezzi Pazzi di Trony valido fino al 21 ottobre prossimo include molti televisori del biennio 2021-2022 a cifre particolarmente vantaggiose, ma a spiccare è indubbiamente un Sony BRAVIA OLED del 2022 a 360 euro in meno: vediamo nel dettaglio il modello e tutti i dettagli relativi al pagamento.

Il televisore interessato è il Sony XR55A75KAEP, ovvero un OLED BRAVIA XR con display da 55 pollici con supporto alle tecnologie Triluminos Pro, HDR10 / HLG / Dolby Vision lato video, VRR e ALLM per il gaming in 4K a 120Hz, frequenza di aggiornamento nativa pari a 100Hz e, lato audio, troviamo la codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo preinstallato è Google TV, e non può mancare il decoder DVB-T2 già in dotazione.

Normalmente si pagherebbero 1.649 euro da Trony per portarsi a casa questo televisore ma, grazie al volantino settimanale attivato lo scorso weekend, si scenda a 1.289 euro con pagamento effettuabile anche in 3 rate senza interessi grazie a Klarna. Le spese di spedizione vanno però pagate a parte a partire da 39,99 euro. Se invece preferite evitarle, potete prenotare lo stesso smart TV Sony OLED in negozio e procedere con il ritiro in loco. In tal caso, tuttavia, la disponibilità non è assicurata per tutti i punti vendita Trony; in aggiunta, il prezzo sale da 1.289 euro a 1.299 euro, comunque vantaggioso rispetto al pagamento della consegna a domicilio.

