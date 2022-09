Prezzi delle RAM DDR5 a picco: -18% in un mese, costeranno come le DDR4 entro fine 2022

Non sono solo le schede video a calare di prezzo: al contrario, insieme al deprezzamento delle GPU di AMD e NVIDIA, in queste settimane, si sta finalmente verificando una riduzione dei costi delle memorie RAM DDR5, che presto potrebbero arrivare a costare quanto le memorie DDR4, o poco più.

Un report di DRAMeXchange, infatti, spiega che una serie di fattori concomitanti, tra cui la riduzione della domanda di PC per il settore consumer, il calo dei costi di produzione delle memorie DDR5 e la maggiore disponibilità di queste ultime sul mercato, avrebbe permesso una diminuzione del prezzo di vendita delle memorie DDR5, che presto potrebbero costare quanto le memorie DDR4.

La notizia arriva dopo che, meno di un mese fa, un'altra analisi aveva previsto un calo del prezzo delle RAM del 10% entro la fine dell'estate del 2022. In effetti, il trend decrescente nei prezzi delle Dynamic Random Access Memory (DRAM) va avanti ormai da mesi, con una riduzione particolarmente pronunciata tra maggio e agosto, man mano che i produttori OEM e i clienti hanno smesso di acquistare nuove memorie in virtù di una contrazione generalizzata della domanda di beni informatici.

In termini numerici, ad agosto il prezzo medio di un banco di RAM DDR5 da 8 GB è sceso a 32,50 Dollari, il 18,75% in meno rispetto al mese di luglio, mentre il prezzo di un banco di RAM DDR4 da 8 GB si è ridotto fino a 25 Dollari in media, il 13,19% in meno rispetto al mese precedente.

La differenza di prezzo tra DDR4 e DDR5 resta ancora marcata, questo è indubbio, perché per un banco da 8 GB parliamo di uno scarto di 7,50 Dollari, che si tramutano in 15 Dollari nel caso di un banco da 16 GB. Se consideriamo che ancora le RAM DDR5 faticano a esprimere il loro pieno potenziale, molti potrebbero essere tentati dall'acquisto di una memoria di vecchia generazione per risparmiare qualche dollaro.

Tuttavia, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 la forbice di prezzo tra DDR4 e DDR5 dovrebbe azzerarsi, secondo quanto riporta DigiTimes. Insomma, un margine di miglioramento c'è ancora, ma la tendenza generale del mercato sembra essere favorevole ai consumatori.