I prezzi delle schede grafiche sono ai minimi degli ultimi 15 mesi: cali fino al 20%

Un nuovo rapporto pubblicato da 3DCenter mostra che la situazione nel mercato delle schede grafiche sta tornando lentamente alla normalità, almeno a livello di prezzi.

Nello specifico, come mostrato dal grafico presente in calce, i prezzi delle GPU sono ai minimi degli ultimi quindici mesi. La serie NVIDIA GeForce RTX 30 e AMD Radeon RX 6000 sono in media più care del 25% rispetto al prezzo di listino, un dato elevato ma allo stesso tempo basso se si considera il trend dell’ultimo anno e mezzo quando pandemia e shortage hanno reso praticamente inaccessibili le GPU per gli utenti.

L’analisi di 3DCenter si concentra sul mercato tedesco ed austriaco, ed è probabile che altrove la situazione sia diversa, ma comunque è indicativo di come si stia stabilizzando.

Gli attuali livelli di prezzo corrispondono a quelli di fine 2020, e da gennaio 2022 le GPU AMD e NVIDIA hanno riportato un calo tra il 20 ed il 10% rispetto a quanto visto in precedenza.

Secondo un’analisi di TechRadar, i rivenditori ancora non sono in grado di prevedere quando saranno azzerati i rincari, ma il rappresentante di un noto rivenditore inglese, Box, prevede che i prezzi torneranno ad essere “attraenti già a maggio 2022”.

Negli ultimi giorni, è trapelata a più riprese la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.