Prezzi schede video in calo in Europa: mai viste cifre così basse da inizio crisi

Sebbene gli esperti del mercato GPU abbiano da poco previsto un nuovo aumento dei prezzi a causa del mining di Ethereum, gli ultimi dati effettivi del mercato europeo dimostrano che le schede video AMD e NVIDIA sono vendute al prezzo migliore mai visto dall’inizio della crisi dei chip.

Ancora una volta sono gli analisti di 3DCenter a mostrarci le statistiche relative alla situazione del mercato austro-tedesco delle schede video, ritenuto il punto di riferimento nel Vecchio Continente. Stando alle loro ricerche, i prezzi delle schede grafiche NVIDIA GeForce e AMD Radeon ora sono superiori del 12% rispetto al costo di listino consigliato dal produttore; con ciò si intende, quindi, che le schede video di ultima generazione personalizzate e rivendute da partner come ASUS, MSI e così via sono finalmente venduti nei principali negozi tedeschi a cifre accessibili, seppur sempre maggiori del MSRP.

Ciò che fa tirare un vero sospiro di sollievo sono però le scorte a disposizione di tali punti vendita: le NVIDIA GeForce RTX 30 e AMD Radeon RX 6000, infatti, finalmente risultano addirittura “abbondanti” o facilmente accessibili. Pertanto, questa sembrerebbe essere l’occasione perfetta per acquistare una scheda grafica prima del presunto, nuovo aumento dei costi dovuto dall’Ethereum.

In Italia la situazione sembra essere però ancora piuttosto diversa da quella vista in Germania, in quanto alcuni rivenditori propongono tali schede video a prezzi maggiorati almeno del 20% e le scorte segnalate risultano essere ancora relativamente basse. La speranza è che la condizione del mercato principale europeo influenzi anche quello del Belpaese nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi.

Tra l’altro, sempre gli ultimi dati del mercato internazionale hanno parlato di un totale di 50 milioni di schede video vendute nel 2021.