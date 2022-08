Prezzi schede video NVIDIA e AMD destinati a calare ancora: attenti a fine agosto 2022

Il crollo sotto l’MSRP delle schede video NVIDIA e AMD lo stiamo continuando a monitorare nelle nostre pagine e, al momento, sta rispettando le previsioni degli analisti per cui l’eccesso di offerta sta costringendo i rivenditori ad abbassare sempre di più i prezzi. Ma fino a quando durerà questa situazione?

Secondo quanto riportato dai media outlet tech cinesi ZOL e MyDrivers, fonti interne alla catena di approvvigionamento hanno affermato che le GPU NVIDIA e AMD di ultima generazione dovrebbero diventare sempre più economiche fino a fine agosto o addirittura fine settembre 2022: sia il team rosso che il team verde vorrebbero infatti passare a una strategia aggressiva sul mercato per liberarsi delle scorte in eccesso.

A influire questa decisione, come ben sappiamo, sono la caduta del mercato delle criptovalute degli ultimi mesi (anche se proprio oggi, 16 agosto 2022, abbiamo osservato un aumento di valore per diversi Altcoin), il mercato dei Personal Computer in declino generale e una domanda scarsa di schede grafiche a causa dell’imminente lancio dei modelli di nuova generazione.

Ovviamente le voci di corridoio provenienti dalla catena di approvvigionamento vanno prese sempre con le pinze, ma la tendenza al ribasso degli ultimi mesi per il settore indica effettivamente a questo calo continuo. Chi desidera aggiornare il proprio PC, dunque, dovrebbe tenere sott’occhio i vari rivenditori internazionali e le loro proposte.