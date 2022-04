I prezzi delle schede video potrebbero tornare a salire: colpa del mining di Ethereum

Brutte notizie dal mercato delle schede video: mentre solo pochi giorni fa abbiamo parlato di una ricerca secondo cui i prezzi delle GPU diminuiranno vertiginosamente, pare che altri esperti siano convinti del contrario. Anzi, sembra che la riduzione dei prezzi delle GPU sia a rischio per colpa del mining delle criptovalute.

La previsione, riportata dal portale WCCFTech, spiega che il recente calo dei prezzi delle schede video in tutti i mercati e su tutti i prodotti disponibili potrebbe essere messo a rischio da una ripresa del mining di Ethereum. Il ragionamento di WCCFTech è in realtà piuttosto contorto (benché sensato) e parte da una notizia degli scorsi giorni, quella per cui il passaggio al proof-of-stake per Ethereum è stato rinviato a dopo l'estate.

Ethereum è una delle criptovalute che possono essere "minate" con una GPU, il che ha spinto gli utenti che puntavano al mining della valuta e comprare schede video di ultima generazione in massa ed a prezzi superiori al MSRP, privando di componenti gli appassionati di gaming e i creativi. Una delle principali controindicazioni dell'"invasione" del mercato GPU da parte dei miner di Ethereum è stato l'aumento dei prezzi delle schede video negli ultimi due anni, con componenti che hanno raggiunto cifre vertiginose specialmente nel 2021.

Sempre per questo motivo, molte GPU sono state introvabili per tutto il 2021, nonostante le vendite di schede grafiche siano state da record in termini numerici. Il passaggio dai sistemi di consensus proof-of-work a quelli proof-of-stake sulla blockchain Ethereum, tuttavia, avrebbe potuto risolvere almeno parzialmente la situazione, migliorando la disponibilità di schede sul mercato e riducendo i loro prezzi.

Tuttavia, il ritardo della transizione al proof-of-stake potrebbe spingere i miner ad acquistare nuove GPU, causando una ripresa dell'aumento dei prezzi e una riduzione della disponibilità delle schede sul mercato. Non a caso, negli ultimi giorni la velocità di decrescita dei prezzi delle GPU si è ridotta, mentre molti rivenditori continuano a proporre schede con un prezzo ben al di sopra del loro MSRP.