Prezzi Stregati Trony, Samsung Galaxy S22 Ultra scende sotto 950 euro

Il volantino “Prezzi Stregati” di Trony disponibile fino al 4 novembre include non solo diversi televisori e computer portatili per qualsiasi fascia di prezzo ed esigenza, ma anche una offerta imperdibile su Samsung Galaxy S22 Ultra. Grazie all’iniziativa della catena italiana, scende sotto i 950 euro.

Innanzitutto è doveroso riprendere le caratteristiche tecniche del dispositivo: si tratta del Samsung Galaxy S22 Ultra con 128 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM sotto la scocca, assieme a batteria da 5.000 mAh con ricarica a 45W e chipset proprietario Exynos 2200. Il display è il classico Dynamic AMOLED 2X degli ultimi top di gamma, con diagonale pari a 6,8 pollici, refresh rate adattivo a massimo 120Hz e risoluzione pari a 3088 x 1440 pixel, mentre il comparto fotocamera mostra quattro sensori posteriori – di cui il principale da 108 megapixel – e uno anteriore da 40 MP.

Il prezzo, come già anticipato, scende di una quantità considerevole. Per l’esattezza, si passa da 1.279 euro a 939 euro, con pagamento effettuabile anche in 3 rate senza interessi con Klarna o in più mensilità con Findomestic o Agos Ducato. Inoltre, la consegna a domicilio è gratuita.

Se quindi volete l’ultimo top di gamma di casa Samsung a un prezzo più vantaggioso rispetto al solito, questa promozione da Trony non va assolutamente sottovalutata.

